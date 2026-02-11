LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für London Stock Exchange mit Blick auf einen in Medien kolportierten Einstieg des Investors Elliott mit einem Kursziel von 12000 Pence auf "Overweight" belassen. Wie ausgeprägt eine Zusammenarbeit des Börsenbetreibers mit Elliott sein könnte, ist laut Analyst Michael Sanderson unklar. Vom Engagement Elliotts betroffen sein könne der Mehrheitsanteil der LSE an Tradeweb Markets, so der Experte am Mittwoch. Auch um die unterschiedlichen Geschäftsmodelle der Segmente Data & Analytics einerseits und dem Marktgeschäft andererseits könne es Elliott gehen./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:40 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.