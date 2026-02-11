London Stock Exchange Aktie
|87,00EUR
|2,50EUR
|2,96%
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für London Stock Exchange mit Blick auf einen in Medien kolportierten Einstieg des Investors Elliott mit einem Kursziel von 12000 Pence auf "Overweight" belassen. Wie ausgeprägt eine Zusammenarbeit des Börsenbetreibers mit Elliott sein könnte, ist laut Analyst Michael Sanderson unklar. Vom Engagement Elliotts betroffen sein könne der Mehrheitsanteil der LSE an Tradeweb Markets, so der Experte am Mittwoch. Auch um die unterschiedlichen Geschäftsmodelle der Segmente Data & Analytics einerseits und dem Marktgeschäft andererseits könne es Elliott gehen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
120,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
87,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
73,14 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Sanderson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)
|
12:27
|Gewinne in Europa: STOXX 50 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
12:27
|FTSE 100 aktuell: mittags Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Start steigen (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
08:14
|Elliott Management builds stake in London Stock Exchange Group (Financial Times)
|
10.02.26
|Handel in Europa: STOXX 50 am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
09.02.26
|FTSE 100-Wert London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Verlust hätte ein London Stock Exchange (LSE)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.02.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)