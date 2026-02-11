Ferrari Aktie

315,60EUR 10,10EUR 3,31%
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

11.02.2026 11:06:39

Ferrari Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ferrari nach Zahlen zum vierten Quartal von 450 auf 460 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Ergebnis habe die Konsensschätzung um sechs Prozent übertroffen, schrieb Nicolai Kempf in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Pro abgesetztem Fahrzeug habe der Hersteller kostspieliger Autos einen Rekordumsatz erzielt./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
460,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
315,60 € 		Abst. Kursziel*:
45,75%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
315,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45,75%
Analyst Name::
Nicolai Kempf 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

