Kering Aktie

279,10EUR -11,05EUR -3,81%
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485

WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485

11.02.2026 11:16:14

Kering Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kering nach Zahlen zum vierten Quartal von 300 auf 295 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei seiner ersten Bilanzvorlage als Chef von Kering habe Luca de Meo einen vernünftigen und glaubwürdigen mittelfristigen Ausblick gegeben, schrieb Gianmarco Conti in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Hinsichtlich des Zeitpunkts einer Erholung des Marktumfelds für Luxus gebe es aber noch Unsicherheit./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Kering 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
295,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
279,40 € 		Abst. Kursziel*:
5,58%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
279,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,70%
Analyst Name::
Gianmarco Conti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

