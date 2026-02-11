Kering Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kering nach Zahlen zum vierten Quartal von 300 auf 295 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei seiner ersten Bilanzvorlage als Chef von Kering habe Luca de Meo einen vernünftigen und glaubwürdigen mittelfristigen Ausblick gegeben, schrieb Gianmarco Conti in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Hinsichtlich des Zeitpunkts einer Erholung des Marktumfelds für Luxus gebe es aber noch Unsicherheit./bek/ag
|Zusammenfassung: Kering Hold
|
Unternehmen:
Kering
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
295,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
279,40 €
|
Abst. Kursziel*:
5,58%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
279,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,70%
|
Analyst Name::
Gianmarco Conti
|
KGV*:
-
