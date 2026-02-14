HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 381 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Luxusautoherstellers seien stark ausgefallen, schrieb Michael Filatov in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Auch der Ausblick auf 2026 liege über den Erwartungen./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.