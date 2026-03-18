LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Commerzbank nach einem Auftritt der Konzernchefin auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Es sei der erste Auftritt von Bettina Orlopp nach der Unicredit-Offerte vom Vortag gewesen, schrieb Flora Bocahut in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Folglich habe sich das Gespräch darauf konzentriert. Orlopp habe sich von dem Angebot überrascht gezeigt, sowohl im Hinblick auf den Zeitpunkt als auch den "sehr niedrigen" Angebotspreis. Die Managerin sehe darin einen "technischen Schachzug", um sie an den Verhandlungstisch zu zwingen./rob/tih/stw



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 18:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 18:04 / GMT



