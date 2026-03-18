Commerzbank Aktie
|34,15EUR
|1,81EUR
|5,60%
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
Commerzbank Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Commerzbank nach einem Auftritt der Konzernchefin auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Es sei der erste Auftritt von Bettina Orlopp nach der Unicredit-Offerte vom Vortag gewesen, schrieb Flora Bocahut in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Folglich habe sich das Gespräch darauf konzentriert. Orlopp habe sich von dem Angebot überrascht gezeigt, sowohl im Hinblick auf den Zeitpunkt als auch den "sehr niedrigen" Angebotspreis. Die Managerin sehe darin einen "technischen Schachzug", um sie an den Verhandlungstisch zu zwingen./rob/tih/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 18:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 18:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Equal Weight
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
32,40 €
|
Abst. Kursziel*:
11,11%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
34,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,42%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Commerzbank
Analysen zu Commerzbank
|17.03.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|16.03.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|34,25
|5,91%
