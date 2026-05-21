Commerzbank Aktie
|36,27EUR
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|-2,40%
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
21.05.2026 10:27:31
Commerzbank Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Overweight" belassen. Flora Bocahut passte ihre Schätzungen am Mittwochnachmittag an die Resultate des ersten Quartals und die neuen Ziele der Frankfurter an./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 16:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 17:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Overweight
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
35,61 €
|
Abst. Kursziel*:
17,94%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
36,27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,80%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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