LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Overweight" belassen. Flora Bocahut passte ihre Schätzungen am Mittwochnachmittag an die Resultate des ersten Quartals und die neuen Ziele der Frankfurter an./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 16:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 17:00 / GMT



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