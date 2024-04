NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Continental nach einem Analystenwechsel mit "Buy" und einem Kursziel von 73 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Reifenhersteller sollten von strukturellem Rückenwind wie dem Trend zu breiteren Reifen und mehr Technologie profitieren, was auch vom Wachstum der Elektromobilität begünstigt werde, schrieb Analyst Michael Aspinall in einer am Sonntag vorliegenden Branchenstudie. Im Sektor sei Pirelli sein Favorit, gefolgt von Continental und dann Michelin. Continental-Aktien würden in Relation zu Michelin mit dem größten Bewertungsabschlag seit Jahren gehandelt./mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2024 / 13:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2024 / 10:00 / ET



