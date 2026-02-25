Continental Aktie

75,08EUR -0,14EUR -0,19%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

25.02.2026 06:45:59

Continental Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" belassen. Conti bleibt sein Favorit im europäischen Reifensektor, wie Akshat Kacker am Dienstagabend schrieb. Die Branche profitiere weiter von der Dollar-Schwäche, nachlassender Inflation und gesunden Preisen. Die Abspaltung von ContiTech laufe nach Plan./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 18:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Overweight
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
74,50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
75,08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Akshat Kacker 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

