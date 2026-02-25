NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" belassen. Conti bleibt sein Favorit im europäischen Reifensektor, wie Akshat Kacker am Dienstagabend schrieb. Die Branche profitiere weiter von der Dollar-Schwäche, nachlassender Inflation und gesunden Preisen. Die Abspaltung von ContiTech laufe nach Plan./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 18:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.