Continental Aktie
|66,22EUR
|0,44EUR
|0,67%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Continental nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Entwicklung bei der Kautschuk-Tochter ContiTech sei besonders enttäuschend, schrieb Erwann Dagorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies überschatte die robusten Ergebnisse des Kerngeschäfts (Reifenproduktion)./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 14:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 14:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Continental AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
70,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
66,24 €
|
Abst. Kursziel*:
5,68%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
66,22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,71%
|
Analyst Name::
Erwann Dagorne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Continental AG
|
09:54
|Analyse: Barclays Capital bewertet Continental-Aktie mit Equal Weight in neuer Analyse (finanzen.at)
|
21.01.26
|ROUNDUP: Conti erreicht Konzernziele - Contitech-Sparte schwächelt aber (dpa-AFX)
|
21.01.26
|Buy von Jefferies & Company Inc. für Continental-Aktie (finanzen.at)
|
21.01.26
|JP Morgan Chase & Co.: Overweight für Continental-Aktie (finanzen.at)
|
21.01.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schwächer (finanzen.at)
|
21.01.26
|Verluste in Frankfurt: DAX fällt am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
21.01.26
|Continental erreicht Konzernziele - Contitech-Sparte aber schwächer (dpa-AFX)
|
21.01.26
|EQS-Adhoc: Continental AG: Continental gibt vorläufige Kennzahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 bekannt – bereinigte EBIT-Marge von ContiTech unterhalb der angestrebten Bandbreite (EQS Group)
Analysen zu Continental AG
|09:23
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|06:21
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|66,08
|0,46%
