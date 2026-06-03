Daimler Truck Aktie
|42,51EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Daimler Truck mit Blick auf die hauseigene Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Nachfrage in wichtigen Regionen sei robust, wobei sich Nordamerika und Europa gut hielten, schrieb Jose Asumendi am Dienstagabend. Auch auf die Lieferketten und die Kosten habe der Nahostkonflikt überschaubare Auswirkungen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 20:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
42,13 €
|
Abst. Kursziel*:
18,68%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
42,51 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,62%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Daimler Truck
|
02.06.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Daimler Truck auf 'Underperform' - Ziel 35 Euro (dpa-AFX)
|
02.06.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
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02.06.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich fester (finanzen.at)
|
02.06.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
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02.06.26
|Freundlicher Handel: DAX zum Start freundlich (finanzen.at)
|
01.06.26
|EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
01.06.26
|EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
01.06.26
|DAX 40-Wert Daimler Truck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Daimler Truck von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Daimler Truck
|06:32
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|29.05.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|06:32
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|29.05.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|06:32
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.05.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|06.05.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|22.04.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|27.05.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.05.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|13.04.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|42,51
|0,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:24
|Danone Buy
|UBS AG
|07:14
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:13
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:09
|Fresenius Buy
|UBS AG
|07:09
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:08
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:02
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:32
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|02.06.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|02.06.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|PORR
|Erste Group Bank
|02.06.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Ahold Delhaize Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|02.06.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|02.06.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG