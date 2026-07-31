FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Air Liquide nach Halbjahreszahlen von 190 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das erste Halbjahr des Gaseherstellers und Anlagenbauers habe durch eine höhere Profitabilität geglänzt, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele 2026 und das Margenziel für 2027 seien "vollumfänglich bestätigt" worden./ck/rob/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 10:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 11:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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