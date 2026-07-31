Die Analysten von Deutsche Bank Research haben sowohl ihr Anlagevotum "Buy" als auch das Kursziel von 125 Euro für die Aktien der Erste Group bestätigt. Nach den Ergebnissen des zweiten Quartals 2026 hat die zuständige Expertin Marlene Eibensteiner ihre Schätzungen für den gesamten Prognosezeitraum leicht angepasst, um die im abgelaufenen Quartal beobachteten Trends und die veränderten Aussichten widerzuspiegeln.

Dies führte zu einer Reduzierung der Erste-Schätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) um knapp 1 Prozent für das Jahr 2026, während die Schätzungen für die Folgejahre insgesamt weitgehend unverändert blieben. Die Ergebnisse für das abgelaufene Jahresviertel der Bank wurden als gemischt bewertet. Im Rahmen der Telefonkonferenz hob das Erste-Management die starke Performance im ersten Halbjahr 2026 hervor, wobei das Umsatzwachstum das Kostenwachstum deutlich übertraf. Zudem hob die Erste Group ihre Prognose für den Nettogewinn im Geschäftsjahr 2026 auf über 4 Mrd. Euro an.

Am Freitagnachmittag notierten die Erste-Group-Titel an der Wiener Börse bei 113,50 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ste/mik

ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com

AFA0059 2026-07-31/15:39