London Stock Exchange Aktie
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WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Buy" mit einem Kursziel von 11700 Pence belassen. In Reaktion auf die Halbjahreszahlen des Börsenbetreibers habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für den Zeitraum 2026 bis 2028 leicht erhöht, schrieb Michael Werner in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 23:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
117,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
101,45 €
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
85,02 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Michael Werner
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KGV*:
-
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