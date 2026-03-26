Delivery Hero Aktie

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WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

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26.03.2026 10:30:24

Delivery Hero Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero nach detaillierten Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der nun vorgelegte Bericht des Essenslieferanten habe nun auch die Kennzahlen für den freien Cashflow der einzelnen Geschäftsbereiche beinhaltet, schrieb Annick Maas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese hätten die Erwartungen übertroffen. Der Ausblick auf 2026 unterstreiche zudem die Intention des Unternehmens, sich auf Investitionen in das Kundenangebot und nachhaltiges Wachstum zu konzentrieren./rob/ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:03 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:03 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
16,07 € 		Abst. Kursziel*:
61,79%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
16,07 € 		Abst. Kursziel aktuell:
61,84%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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