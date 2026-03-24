Delivery Hero Aktie
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WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero nach einem Bloomberg-Bericht über einen Brief des zweitgrößten Aktionärs Aspex an den Aufsichtsrat mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Der Druck aktivistischer Investoren bleibe nach dem durchgesetzten Foodpanda-Verkauf in Taiwan hoch, schrieb Marcus Diebel am Dienstag. Große Deals seien momentan unwahrscheinlich. Als nächsten Schritt hält Diebel den Verkauf des Lateinamerika-Geschäfts an den Großaktionär Prosus für möglich. Danach könnte Prosus dann am Markt Delivery-Hero-Anteile verkaufen, sollte sich kein strategischer Investor finden. Die Preiserwartungen seien wohl zu hoch verglichen mit der gesunkenen Branchenbewertung, zumal das schwierige Umfeld auch die Risiken erhöhe./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 12:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 12:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
16,14 €
|
Abst. Kursziel*:
73,54%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
15,77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
77,55%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Delivery Hero
|
12:27
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX im Minus (finanzen.at)
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09:29
|Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
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23.03.26
|Börse Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
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23.03.26
|Delivery Hero-Aktie gewinnt: Grab Holdings kauft foodpanda Taiwan inn Millionendeal (finanzen.at)
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23.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
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23.03.26
|ROUNDUP: Delivery Hero verkauft Essensliefergeschäft in Taiwan - Aktie steigt (dpa-AFX)
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23.03.26
|EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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23.03.26
|EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
Analysen zu Delivery Hero
|11:07
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|19.03.26
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|19.03.26
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|14.11.25
|Delivery Hero Hold
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Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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