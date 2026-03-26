Delivery Hero Aktie

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WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

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26.03.2026 09:18:12

Delivery Hero Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero nach endgültigen Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung den starken Free Cashflow. Er monierte aber den Ausblick auf den operativen Gewinn (Ebitda), der etwas schwächer als erwartet sei./rob/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:56 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
15,77 € 		Abst. Kursziel*:
77,50%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
16,09 € 		Abst. Kursziel aktuell:
74,08%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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