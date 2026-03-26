LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero nach detaillierten Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36,90 Euro belassen. Da die Zahlen weitgehend den Erwartungen zu entsprechen scheinen, liege der Fokus nun auf der Telefonkonferenz und den Kurstreibern in den kommenden Wochen, schrieb Andrew Ross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:33 / GMT



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