ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML nach einem Treffen mit dem Cheftechniker des Anlagenbauers auf "Buy" mit einem Kursziel von 1500 Euro belassen. Kunden aus den Segmenten logische Halbleiter und flüchtige Arbeitsspeicher (DRAM) brächten die nächste Generation der Chip-Lithografie (High-NA EUV) in den nächsten Jahren in die Massenfertigung, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die dafür notwendigen Fertigungsanlagen wolle ASML bis Jahresende zu 90 Prozent verfügbar machen./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
