Lufthansa Aktie
|8,21EUR
|0,34EUR
|4,37%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Equal Weight" belassen. Nach den Zahlen der Fluggesellschaft für 2025 stünden aus Sicht der Investoren folgende Themen zur Debatte: Die Störungen des internationalen Flugverkehrs im Nahen Osten und deren geopolitischen Auswirkungen, die stark schwankenden Treibstoffpreise, die Nordatlantikrouten, das Service-Projekt Allegris zur Hebung der Reisefreude, Fortschritte bei der Restrukturierung, die Arbeitsbeziehungen, der Aspekt Wartung, Reparatur und Überholung, Aufwärtspotenzial in der Fracht, die Integration der ITA Airways, Fusionen und Übernahmen sowie das Vorankommen bei der Erneuerung der Flotte. Diese elf Themen nannte Analyst Andrew Lobbenberg am Montagabend./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 18:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 18:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
8,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
7,35 €
|
Abst. Kursziel*:
8,90%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
8,21 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,58%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
09:28
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Dienstagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
09.03.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
09.03.26
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
09.03.26
|Lufthansa-Konzern verlängert Flugstopp nach Nahost (dpa-AFX)
|
09.03.26
|Lufthansa verlängert Aussetzung einiger Flüge in den Nahen Osten (Dow Jones)
|
09.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
09.03.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Lufthansa-Ziel auf 9,20 Euro - 'Market-Perform' (dpa-AFX)
|
09.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Lufthansa AG
|07:40
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|07:40
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|8,21
|4,37%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|09:17
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:15
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|09:15
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09:14
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|09:11
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:10
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|08:54
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|08:48
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|08:48
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:39
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|08:39
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:34
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|08:30
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|08:29
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|08:29
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|08:22
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|08:21
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|08:18
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|08:06
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|08:06
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|07:52
|Rio Tinto Equal Weight
|Barclays Capital
|07:45
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|07:40
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|07:35
|ASML NV Buy
|UBS AG
|07:32
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|07:29
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|07:28
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|07:23
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:23
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07:23
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:23
|Fresenius Buy
|UBS AG
|07:19
|GEA Buy
|UBS AG
|07:17
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|07:02
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:09
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|09.03.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09.03.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|09.03.26
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|09.03.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG