LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Equal Weight" belassen. Nach den Zahlen der Fluggesellschaft für 2025 stünden aus Sicht der Investoren folgende Themen zur Debatte: Die Störungen des internationalen Flugverkehrs im Nahen Osten und deren geopolitischen Auswirkungen, die stark schwankenden Treibstoffpreise, die Nordatlantikrouten, das Service-Projekt Allegris zur Hebung der Reisefreude, Fortschritte bei der Restrukturierung, die Arbeitsbeziehungen, der Aspekt Wartung, Reparatur und Überholung, Aufwärtspotenzial in der Fracht, die Integration der ITA Airways, Fusionen und Übernahmen sowie das Vorankommen bei der Erneuerung der Flotte. Diese elf Themen nannte Analyst Andrew Lobbenberg am Montagabend./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 18:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 18:13 / GMT



