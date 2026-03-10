GEA Aktie
|62,25EUR
|-0,65EUR
|-1,03%
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
GEA Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Prognosen des Anlagenherstellers für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie für das Wachstum aus eigener Kraft und die Profitabilität in diesem Jahr lägen leicht über den jeweiligen Markterwartungen, schrieb Timothy Lee am Montagabend./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 23:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Equal Weight
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
67,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
61,45 €
|
Abst. Kursziel*:
9,03%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
62,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,63%
|
Analyst Name::
Timothy Lee
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|61,80
|-1,75%
