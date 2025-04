NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Analystin Anke Reingen attestierte der Bank in einer ersten Einschätzung am Dienstag ein starkes Zahlenwerk. Sowohl die Einnahmen als auch die Kosten hätten sich besser entwickelt als angenommen. Mit Blick auf die Jahresziele 2025 habe das Geldhaus auf etwaige Auswirkungen durch Importzölle hingewiesen./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2025 / 02:05 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2025 / 02:05 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.