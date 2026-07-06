Deutsche Börse Aktie
|254,80EUR
|5,20EUR
|2,08%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Börse vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Er rechne mit soliden Resultaten des Börsenbetreibers, schrieb Benjamin Goy in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Nettoergebnis im Treasury-Bereich dürfte endlich wieder ein Wachstum im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet haben, während sich das Umsatzwachstum in anderen Geschäftsfeldern voraussichtlich leicht verlangsamt habe. Dies sei vor allem auf ein weniger aktives Quartal im Bereich Trading & Clearing zurückzuführen ist./la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
300,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
254,10 €
|
Abst. Kursziel*:
18,06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
254,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,74%
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
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|18.05.26
|Deutsche Börse Buy
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|14:51
|Deutsche Börse Buy
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|30.04.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
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|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|254,10
|1,80%
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|Deutsche Börse Buy
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|13:04
|Unilever Underperform
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|13:01
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|Bechtle Buy
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|06:27
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|03.07.26
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|03.07.26
|VINCI Neutral
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|Klöckner Verkaufen
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