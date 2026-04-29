Deutsche Telekom Aktie

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Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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29.04.2026 10:08:44

Deutsche Telekom Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Die Quartalszahlen der Tochter T-Mobile US hätten die Erwartungen leicht übertrofffen, schrieb Akhil Dattani am Mittwoch. Die Markterwartungen lägen allerdings bereits über dem Mittelpunkt der leicht erhöhten Zielspanne für das Gesamtjahr./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:20 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
26,88 € 		Abst. Kursziel*:
48,81%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
27,53 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45,30%
Analyst Name::
Akhil Dattani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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