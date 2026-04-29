Deutsche Telekom Aktie
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WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
Deutsche Telekom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Die Quartalszahlen der Tochter T-Mobile US hätten die Erwartungen leicht übertrofffen, schrieb Akhil Dattani am Mittwoch. Die Markterwartungen lägen allerdings bereits über dem Mittelpunkt der leicht erhöhten Zielspanne für das Gesamtjahr./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
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Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
40,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
26,88 €
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Abst. Kursziel*:
48,81%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
27,53 €
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Abst. Kursziel aktuell:
45,30%
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Analyst Name::
Akhil Dattani
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KGV*:
-