NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Die Quartalszahlen der Tochter T-Mobile US hätten die Erwartungen leicht übertrofffen, schrieb Akhil Dattani am Mittwoch. Die Markterwartungen lägen allerdings bereits über dem Mittelpunkt der leicht erhöhten Zielspanne für das Gesamtjahr./rob/ag/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:20 / BST



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