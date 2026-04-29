FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal der Tochter T-Mobile US habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Robert Grindle in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Aussagen des Managements zu den Spekulationen über einen Zusammenschluss mit den Bonnern dürften die Aktionäre der Amerikaner positiv aufnehmen. Die T-Mobile-Führung hatte hypothetisch darauf hingewiesen, dass ein solcher Deal auch der Zustimmung der Mehrheit der Minderheitsaktionäre bedürfe./rob/ag/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 08:03 / CET



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