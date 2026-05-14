NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 42 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien der Bonner stehen weiter auf der Liste der überzeugendsten Anlageideen von Goldman. Analyst Andrew Lee passte seine Schätzungen am Mittwochabend im Resümee des ersten Quartals etwas an./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 22:03 / BST

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