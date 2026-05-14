Deutsche Telekom Aktie

27,67EUR -0,08EUR -0,29%
Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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14.05.2026 08:32:05

Deutsche Telekom Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 42 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien der Bonner stehen weiter auf der Liste der überzeugendsten Anlageideen von Goldman. Analyst Andrew Lee passte seine Schätzungen am Mittwochabend im Resümee des ersten Quartals etwas an./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 22:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
28,07 € 		Abst. Kursziel*:
42,50%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
27,67 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44,56%
Analyst Name::
Andrew Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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