FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordea von 18 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die nordischen Banken hätten die Erwartungen im ersten Quartal unter dem Strich übertroffen, schrieb Marlene Eibensteiner in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET



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