Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
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WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
Nordea Bank Abp Registered Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordea von 18 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die nordischen Banken hätten die Erwartungen im ersten Quartal unter dem Strich übertroffen, schrieb Marlene Eibensteiner in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
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Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
19,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
15,44 €
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Abst. Kursziel*:
23,02%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
15,35 €
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Abst. Kursziel aktuell:
23,78%
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Analyst Name::
Marlene Eibensteiner
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KGV*:
-