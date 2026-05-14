NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 37 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate bleibt mit seinen Schätzungen nach dem Bericht zum ersten Quartal durch die Bank am oberen Ende der Unternehmensziele. Die Absatzdynamik von Autohero bedeute hier Spielraum./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 22:03 / BST

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