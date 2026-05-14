AUTO1 Aktie

19,32EUR -0,88EUR -4,36%
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WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

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14.05.2026 08:31:24

AUTO1 Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 37 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate bleibt mit seinen Schätzungen nach dem Bericht zum ersten Quartal durch die Bank am oberen Ende der Unternehmensziele. Die Absatzdynamik von Autohero bedeute hier Spielraum./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 22:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUTO1 Buy
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
19,60 € 		Abst. Kursziel*:
78,57%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
19,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
81,16%
Analyst Name::
James Tate 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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