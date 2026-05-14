Siemens Energy Aktie

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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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14.05.2026 07:22:25

Siemens Energy Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Energy nach Zahlen von 150 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Resultate zeigten, dass der Energietechnikkonzern gut aufgestellt sei, um weiterhin im KI-Rückenwind zu segeln, schrieb Alasdair Leslie am Mittwochabend. Das Wachstum dürfte sich im zweiten Geschäftshalbjahr dank des Kapazitätsausbaus weiter beschleunigen./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 18:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
176,03 € 		Abst. Kursziel*:
19,30%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
169,06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,22%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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