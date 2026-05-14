Siemens Energy Aktie
|169,06EUR
|-8,08EUR
|-4,56%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Energy nach Zahlen von 150 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Resultate zeigten, dass der Energietechnikkonzern gut aufgestellt sei, um weiterhin im KI-Rückenwind zu segeln, schrieb Alasdair Leslie am Mittwochabend. Das Wachstum dürfte sich im zweiten Geschäftshalbjahr dank des Kapazitätsausbaus weiter beschleunigen./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 18:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
210,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
176,03 €
|
Abst. Kursziel*:
19,30%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
169,06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,22%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
15.05.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15.05.26
|Verluste in Frankfurt: DAX zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
15.05.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
15.05.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
15.05.26