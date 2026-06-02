GSK Aktie
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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Hold" belassen. Emmanuel Papadakis bezeichnete in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar nach einer Fachkonferenz erste Details für die Studien mit dem Mittel Bepirovirsen bei Hepatitis B letztlich als "Non-event". Die Erwartungen dürften zurückgehalten werden bis zu einer näher rückenden Kommerzialisierung 2027./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
19,00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
18,23 £
|
Abst. Kursziel*:
4,21%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
18,27 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,02%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
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