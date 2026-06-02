FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hensoldt mit einem Kursziel von 101 Euro auf "Buy" belassen. Der Rüstungskonzern gehe dank höherer Kundenanzahlungen im laufenden Jahr von einem besseren Zustrom freier Finanzmittel als bisher aus, schrieb Christophe Menard in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dies sowie der strategische Zukauf von Nedinsco zur Stärkung der industriellen Kapazitäten signalisiere eine starke operative Dynamik./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 07:55 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.