Deutsche Telekom Aktie
|28,57EUR
|-0,19EUR
|-0,66%
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
Deutsche Telekom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 41,50 auf 40,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die jüngste Kurserholung sei zwar grundsätzlich gerechtfertigt, mit zwischenzeitlich 34 Euro sei das Ausmaß aber etwas zu üppig gewesen, schrieb Akhil Dattani am Sonntag. Denn über den Aussichten für das US-Geschäft stünden durchaus Wolken. Die Rückkehr auf 31 Euro sei vernünftig, denn das erste Quartal dürfte mehr Fragen als Antworten hinterlassen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 21:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
31,04 €
|
Abst. Kursziel*:
28,87%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
28,57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,01%
|
Analyst Name::
Akhil Dattani
|
KGV*:
-
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|14.04.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|13.04.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
