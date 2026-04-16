Deutsche Telekom Aktie
|28,96EUR
|0,42EUR
|1,47%
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
16.04.2026 07:52:49
Deutsche Telekom Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 39,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Mathieu Robilliard gab seinen Schätzungen für die Telekom vor den Quartalsberichten noch einen Feinschliff. An seinen Einschätzungen änderte sich nichts./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 17:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 17:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
39,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
28,60 €
|
Abst. Kursziel*:
38,11%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
28,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,40%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
17:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt in Grün: DAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
17:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
17:58
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel: nachmittags Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
15:58
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
15:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt: nachmittags Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|07:52
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|13.04.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:52
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|13.04.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:52
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|13.04.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|28,97
|1,51%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:56
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:53
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:55
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|14:41
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|14:35
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|14:32
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|12:41
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|12:06
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|10:26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|10:26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|10:18
|DocMorris Sell
|UBS AG
|10:01
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|09:51
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:47
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|09:46
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|09:45
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:41
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|09:37
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:35
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:34
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:34
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:30
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:28
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:54
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:53
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|08:42
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|08:41
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|08:30
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|08:28
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|08:12
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:02
|BP Buy
|UBS AG
|07:59
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|07:58
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|07:56
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|07:55
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|07:54
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|07:52
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital