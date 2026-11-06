ArcelorMittal Aktie
|54,28EUR
|0,64EUR
|1,19%
WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687
ArcelorMittal Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Bastian Synagowitz sprach in einer am Freitag vorliegenden Bewertung der Zahlen von Stagnation im dritten Quartal. Positive Impulse durch Politik und Preise stünden noch aus./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
|
Unternehmen:
ArcelorMittal
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
70,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
54,52 €
|
Abst. Kursziel*:
28,39%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
54,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,96%
|
Analyst Name::
Bastian Synagowitz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ArcelorMittal
Analysen zu ArcelorMittal
|14:24
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|11:38
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|28.10.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|14:24
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|11:38
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|28.10.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|14:24
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|11:38
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|28.10.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|01.05.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|08.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|ArcelorMittal
|54,30
|1,23%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:55
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:45
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|14:24
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|14:24
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|14:23
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:25
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|13:12
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:05
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|12:58
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:55
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|12:39
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12:39
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|12:38
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|12:28
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|BP Buy
|UBS AG
|12:07
|Eni Buy
|UBS AG
|12:07
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:58
|Engie Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|11:55
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:54
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:53
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|11:40
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:38
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|11:37
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11:25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:22
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets