DHL Group Aktie

50,38EUR 3,83EUR 8,23%
DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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30.04.2026 09:21:18

DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis habe dank des Express-Geschäfts die Erwartungen übertroffen, schrieb Patrick Creuset am Donnerstagmorgen nach dem Quartalsbericht./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:14 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
47,76 € 		Abst. Kursziel*:
4,69%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
50,38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,75%
Analyst Name::
Patrick Creuset 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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