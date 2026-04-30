NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis habe dank des Express-Geschäfts die Erwartungen übertroffen, schrieb Patrick Creuset am Donnerstagmorgen nach dem Quartalsbericht./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:14 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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