NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo vor Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Die Stimmung für die Aktien des Spirituosenherstellers sei auf einem Tiefpunkt, schrieb Edward Mundy in einer am Montag vorliegenden Studie. Er habe aber Zuversicht in die Barmittel und in einer Erholung der Margen./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2025 / 09:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2025 / 09:21 / ET



