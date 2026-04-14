Diageo Aktie
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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Buy" belassen. Trotz der sehr schwierigen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr dürfte der organische Umsatzrückgang des Spirituosenkonzerns weitgehend dem im ersten Halbjahr entsprechen, schrieb Edward Mundy am Dienstag in seinem Ausblick./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 07:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 07:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Buy
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Unternehmen:
Diageo plc
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
19,00 £
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
17,17 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
14,90 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Edward Mundy
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KGV*:
-
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