NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo von 2790 auf 2780 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Angesichts der Anfang August anstehenden Jahreszahlen habe er seine Prognose für das Wachstum aus eigener Kraft in Nordamerika im laufenden Geschäftsjahr gesenkt, schrieb Trevor Stirling in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Diageo verliere in den USA im Spirituosenbereich Marktanteile./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2025 / 15:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2025 / 04:55 / UTC



