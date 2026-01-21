DocMorris Aktie
|5,87EUR
|-0,56EUR
|-8,64%
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
DocMorris Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DocMorris von 7 auf 6 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Eckdaten der Online-Apotheke für das vierte Quartal seien uneinheitlich ausgefallen, schrieb Sarah Roberts in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Kommentare zum OTC-Markt im vierten Quartal in Deutschland zeigten ein starkes Wachstum. Im Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten habe sich das Wachstum allerdings verlangsamt und impliziere Marktanteilsverluste an den engsten Konkurrenten Redcare./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 23:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Equal Weight
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
6,00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
5,90 CHF
|
Abst. Kursziel*:
1,69%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
5,58 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,53%
|
Analyst Name::
Sarah Roberts
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|5,97
|-7,16%
