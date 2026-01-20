DocMorris Aktie

6,34EUR -0,68EUR -9,69%
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

20.01.2026 09:32:50

DocMorris Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat DocMorris nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 7 Franken belassen. Die Online-Apotheke habe ein durchwachsenes Schlussquartal 2025 hinter sich, schrieb Sarah Roberts in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Wegen der Skalenvorteile sowie der starken Bilanz bevorzugt sie die mit "Overweight" bewerteten Titel von Redcare Pharmacy. Bei DocMorris sei zudem die Dynamik im Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten schwächer./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 07:02 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Equal Weight
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
Analyst: Barclays Capital
7,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight
Kurs*: 5,97 CHF
17,25%
Rating update:
Equal Weight
Kurs aktuell: 5,88 CHF
19,15%
Analyst Name::
Sarah Roberts
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

