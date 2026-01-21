DocMorris Aktie

21.01.2026 11:44:54

DocMorris Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 auf "Sell" mit einem Kursziel von 5,50 Franken belassen. Die Kennziffern deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Sebastian Vogel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Anlass für größere Änderungen an den Schätzungen für 2025 gebe es nicht. Er monierte aber ein schwaches Abschneiden der schweizerischen Internet-Apotheke auf dem deutschen Markt für E-Rezepte./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Sell
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
5,50 CHF
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
5,53 CHF 		Abst. Kursziel*:
-0,54%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
5,52 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,36%
Analyst Name::
Sebastian Vogel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

