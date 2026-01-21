DocMorris Aktie
|5,96EUR
|-0,47EUR
|-7,24%
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
DocMorris Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 auf "Sell" mit einem Kursziel von 5,50 Franken belassen. Die Kennziffern deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Sebastian Vogel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Anlass für größere Änderungen an den Schätzungen für 2025 gebe es nicht. Er monierte aber ein schwaches Abschneiden der schweizerischen Internet-Apotheke auf dem deutschen Markt für E-Rezepte./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Sell
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
5,50 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
5,53 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-0,54%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
5,52 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,36%
|
Analyst Name::
Sebastian Vogel
|
KGV*:
-
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|11:44
|DocMorris Sell
|UBS AG
|09:34
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|07:36
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|20.01.26
|DocMorris Add
|Baader Bank
|20.01.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
