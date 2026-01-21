DocMorris Aktie
|5,96EUR
|-0,47EUR
|-7,24%
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
DocMorris Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 7 Franken belassen. Der Mittelwert der neuen für 2026 in Aussicht gestellten Spanne für das operative Ergebnis (Ebitda) liege um 6 Prozent unter der Markterwartung, schrieb Jan Koch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Investoren hätten zudem wohl auch mit einer robusteren Entwicklung der Internet-Apotheke im vierten Quartal 2025 gerechnet./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Hold
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
7,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
5,51 CHF
|
Abst. Kursziel*:
27,04%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
5,52 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,81%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
12:27
|SIX-Handel SPI legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Zürich: SPI zum Start des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
20.01.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI fällt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
20.01.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
20.01.26
|SIX-Handel SPI sackt mittags ab (finanzen.at)
|
20.01.26
|SPI-Handel aktuell: SPI zum Start in Rot (finanzen.at)
|
20.01.26
|DocMorris achieves 11.1 per cent revenue growth in 2025 – strong fourth quarter (EQS Group)
|
20.01.26
|DocMorris erzielt 2025 Umsatzplus von 11.1 Prozent – starkes viertes Quartal (EQS Group)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|11:44
|DocMorris Sell
|UBS AG
|09:34
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|07:36
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|20.01.26
|DocMorris Add
|Baader Bank
|20.01.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|5,96
|-7,24%
