DocMorris Aktie

5,96EUR -0,47EUR -7,24%
DocMorris für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

21.01.2026 09:34:54

DocMorris Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 7 Franken belassen. Der Mittelwert der neuen für 2026 in Aussicht gestellten Spanne für das operative Ergebnis (Ebitda) liege um 6 Prozent unter der Markterwartung, schrieb Jan Koch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Investoren hätten zudem wohl auch mit einer robusteren Entwicklung der Internet-Apotheke im vierten Quartal 2025 gerechnet./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:08 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Hold
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
7,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
5,51 CHF 		Abst. Kursziel*:
27,04%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
5,52 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
26,81%
Analyst Name::
Jan Koch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

11:44 DocMorris Sell UBS AG
09:34 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
07:36 DocMorris Equal Weight Barclays Capital
20.01.26 DocMorris Add Baader Bank
20.01.26 DocMorris Equal Weight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

DocMorris AG (ex Zur Rose) 5,96 -7,24%

11:44 DocMorris Sell UBS AG
09:34 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
07:36 DocMorris Equal Weight Barclays Capital
