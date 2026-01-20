DocMorris Aktie

6,38EUR -0,65EUR -9,19%
DocMorris für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.01.2026 11:02:59

DocMorris Add

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat DocMorris nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 10 Franken belassen. Die Umsatzentwicklung der Online-Apotheke sei gut ausgefallen, schrieb Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Der entscheidende Kursfaktor für die Aktie sei aber die ein wenig enttäuschende Entwicklung des Geschäfts mit rezeptpflichtigen Medikamenten in Deutschland./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 09:11 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Add
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
10,00 CHF
Rating jetzt:
Add 		Kurs*:
5,91 CHF 		Abst. Kursziel*:
69,06%
Rating update:
Add 		Kurs aktuell:
5,90 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
69,64%
Analyst Name::
Volker Bosse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

mehr Nachrichten