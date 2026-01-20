DocMorris Aktie
|6,38EUR
|-0,65EUR
|-9,19%
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
DocMorris Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat DocMorris nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 10 Franken belassen. Die Umsatzentwicklung der Online-Apotheke sei gut ausgefallen, schrieb Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Der entscheidende Kursfaktor für die Aktie sei aber die ein wenig enttäuschende Entwicklung des Geschäfts mit rezeptpflichtigen Medikamenten in Deutschland./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 09:11 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Add
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
10,00 CHF
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
5,91 CHF
|
Abst. Kursziel*:
69,06%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
5,90 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
69,64%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
