MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat DocMorris nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 10 Franken belassen. Die Umsatzentwicklung der Online-Apotheke sei gut ausgefallen, schrieb Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Der entscheidende Kursfaktor für die Aktie sei aber die ein wenig enttäuschende Entwicklung des Geschäfts mit rezeptpflichtigen Medikamenten in Deutschland./rob/gl/tih



