DocMorris Aktie

6,84EUR -0,18EUR -2,56%
DocMorris für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

20.01.2026 08:07:08

DocMorris Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Franken belassen. Mit der Rückkehr zu zweistelligem Wachstum im deutschen Geschäft mit rezeptfreien Präparaten habe die Schweizer Online-Apotheke das Jahr positiv abgeschlossen, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 01:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 01:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
12,00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
6,45 CHF 		Abst. Kursziel*:
85,90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
6,46 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
85,90%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

mehr Nachrichten

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

mehr Analysen
08:07 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
16.01.26 DocMorris Equal Weight Barclays Capital
06.01.26 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
06.01.26 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
17.12.25 DocMorris Sell UBS AG
Aktien in diesem Artikel

DocMorris AG (ex Zur Rose) 7,04 0,28% DocMorris AG (ex Zur Rose)

