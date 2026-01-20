DocMorris Aktie
|6,84EUR
|-0,18EUR
|-2,56%
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
DocMorris Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Franken belassen. Mit der Rückkehr zu zweistelligem Wachstum im deutschen Geschäft mit rezeptfreien Präparaten habe die Schweizer Online-Apotheke das Jahr positiv abgeschlossen, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 01:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 01:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
12,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6,45 CHF
|
Abst. Kursziel*:
85,90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6,46 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
85,90%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
07:00
|DocMorris erzielt 2025 Umsatzplus von 11.1 Prozent – starkes viertes Quartal (EQS Group)
|
07:00
|DocMorris achieves 11.1 per cent revenue growth in 2025 – strong fourth quarter (EQS Group)
|
16.01.26
|Verluste in Zürich: SPI letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
16.01.26
|SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein DocMorris-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
06.01.26
|Dienstagshandel in Zürich: SPI beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
06.01.26
|SIX-Handel: So entwickelt sich der SPI aktuell (finanzen.at)
|
06.01.26
|Schwache Performance in Zürich: So performt der SPI am Mittag (finanzen.at)
|
02.01.26
|SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DocMorris von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|08:07
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|08:07
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|08:07
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|DocMorris Add
|Baader Bank
|16.10.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|11.11.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|17.10.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.10.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|25.09.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.01.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|20.08.25
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|7,04
|0,28%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:15
|ABB Neutral
|UBS AG
|08:07
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:00
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:40
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07:34
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:24
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:17
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|07:08
|Douglas Neutral
|UBS AG
|07:07
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|07:05
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|06:53
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:52
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:51
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:19
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:07
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:06
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:05
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:05
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|19.01.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|19.01.26
|Kering Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Ferrari Buy
|UBS AG
|19.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|19.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|19.01.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|19.01.26
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG