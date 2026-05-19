Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen DO & CO von 255,0 auf 247,5 Euro nach unten revidiert. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analystin Vladimira Urbankova für die Titel des Cateringunternehmens bestätigt.

Das Unternehmen ist weiterhin auf dem besten Weg, im Geschäftsjahr 2025/26 erneut Rekordergebnisse zu erzielen, hieß es in der aktuellen Studie. Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025/26 werden am 11. Juni veröffentlicht.

Der Aktienkurs von DO&CO ist in den letzten drei Monaten um rund 13 Prozent gefallen. Dennoch sind die Erste Group-Experten der Ansicht, dass die Reaktion des Aktienkurses auf die Nachrichten zum Nahostkonflikt übertrieben war, da das langfristige Geschäftsmodell intakt ist und das Unternehmen gut aufgestellt ist, um vorübergehende Schwierigkeiten zu bewältigen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten 9,49 Euro für 2025/26, sowie 10,96 bzw. 12,41 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,25 Euro für 2025/26, sowie 2,55 bzw. 3,10 Euro für 2026/27 bzw. 2027/28.

Zum Vergleich. Am Dienstag notierten die DO&CO-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse bei 180,60 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ger/szk

ISIN AT0000818802 WEB http://www.doco.com

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