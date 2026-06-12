DO Aktie
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WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
DOCO kaufen
Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für den österreichischen Caterer Do&Co von 260,00 auf 265,00 Euro hinaufgesetzt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde vom Analysten Christoph Greulich nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025/26 beibehalten.
Das Unternehmen sei gut aufgestellt, um "trotz der offensichtlichen Herausforderungen durch die aktuelle Krise im Nahen Osten weiterhin robustes Wachstum zu erzielen und die Rentabilität zu steigern", begründete Berenberg-Experte Greulich die Kurszielerhöhung. Er erwarte, dass Do&Co seinen Umsatz weiterhin im hohen einstelligen Bereich steigern und gleichzeitig seine Margen in den kommenden Jahren weiter verbessern werde.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 10,79 (statt 9,77) Euro für 2026/27, sowie 12,50 (statt 11,38) bzw. 13,88 (statt 12,76) Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,70 (statt 2,44) Euro für 2026/27, sowie 3,13 (statt 2,84) bzw. 3,47 (statt 3,19) Euro für 2027/28 bzw. 2028/29.
Am Donnerstag notierten die Do&Co-Titel an der Wiener Börse zum Handelsschluss bei 193,00 Euro.
Analysierendes Institut Berenberg Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
rst/spa
ISIN AT0000818802 WEB http://www.doco.com
AFA0013 2026-06-12/09:01
|Zusammenfassung: DO & CO kaufen
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Unternehmen:
DO & CO
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Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Kursziel:
265,00 €
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Rating jetzt:
kaufen
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Kurs*:
203,50 €
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Abst. Kursziel*:
30,22%
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Rating update:
-
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Kurs aktuell:
209,00 €
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Abst. Kursziel aktuell:
26,79%
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Analyst Name::
Christoph Greulich
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KGV*:
-
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