Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für den österreichischen Caterer Do&Co von 260,00 auf 265,00 Euro hinaufgesetzt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde vom Analysten Christoph Greulich nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025/26 beibehalten.

Das Unternehmen sei gut aufgestellt, um "trotz der offensichtlichen Herausforderungen durch die aktuelle Krise im Nahen Osten weiterhin robustes Wachstum zu erzielen und die Rentabilität zu steigern", begründete Berenberg-Experte Greulich die Kurszielerhöhung. Er erwarte, dass Do&Co seinen Umsatz weiterhin im hohen einstelligen Bereich steigern und gleichzeitig seine Margen in den kommenden Jahren weiter verbessern werde.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 10,79 (statt 9,77) Euro für 2026/27, sowie 12,50 (statt 11,38) bzw. 13,88 (statt 12,76) Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,70 (statt 2,44) Euro für 2026/27, sowie 3,13 (statt 2,84) bzw. 3,47 (statt 3,19) Euro für 2027/28 bzw. 2028/29.

Am Donnerstag notierten die Do&Co-Titel an der Wiener Börse zum Handelsschluss bei 193,00 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

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