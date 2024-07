HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Drägerwerk nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Margenverbesserungen kämen bei dem Hersteller von Medizin- und Sicherheitstechnik in die Gänge, auch wenn weiterhin Geduld erforderlich sei, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insofern wertete der Experte die Aussagen auf der Roadshow positiv. Die Aktien würden derzeit unter ihrem Buchwert gehandelt, sodass er die schrittweisen Verbesserungen für nicht eingepreist deklariert./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2024 / 08:12 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2024 / 08:13 / MESZ





