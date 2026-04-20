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WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
easyJet Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Easyjet von 700 auf 635 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Update der Briten in der vergangenen Woche habe drei negative Überraschungen beinhaltet, schrieb Jarrod Castle in einem am Montag vorliegenden Kommentar. So seien für das dritte Geschäftsquartal sinkende Preise avisiert worden, obwohl angesichts des Kostendrucks durch die Kerosinpreise ein Anstieg nötig wäre. Hinzu komme eine Rücklage von 30 Millionen Pfund für Rechtsstreitigkeiten. Obendrein werde nicht an den Kapazitätsplänen gerüttelt, obwohl die Kapazität aus seiner Sicht gedrosselt werden müsste. Castle befürchtet, dass Profitabilität geopfert wird, um Marktanteile zu sichern. Positiv sieht er derweil das Sommergeschäft./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2026 / 18:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Buy
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
6,35 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4,36 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
3,88 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jarrod Castle
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KGV*:
-
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