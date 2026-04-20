ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Easyjet von 700 auf 635 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Update der Briten in der vergangenen Woche habe drei negative Überraschungen beinhaltet, schrieb Jarrod Castle in einem am Montag vorliegenden Kommentar. So seien für das dritte Geschäftsquartal sinkende Preise avisiert worden, obwohl angesichts des Kostendrucks durch die Kerosinpreise ein Anstieg nötig wäre. Hinzu komme eine Rücklage von 30 Millionen Pfund für Rechtsstreitigkeiten. Obendrein werde nicht an den Kapazitätsplänen gerüttelt, obwohl die Kapazität aus seiner Sicht gedrosselt werden müsste. Castle befürchtet, dass Profitabilität geopfert wird, um Marktanteile zu sichern. Positiv sieht er derweil das Sommergeschäft./rob/ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2026 / 18:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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