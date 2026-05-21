easyJet Aktie
|4,08EUR
|-0,07EUR
|-1,71%
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
easyJet Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 415 Pence auf "Outperform" belassen. Das erste Geschäftshalbjahr liege im Rahmen der jüngsten Erwartungen, schrieb Ruairi Cullinane am Donnerstag nach dem Bericht. Die Markterwartungen an den Vorsteuergewinn des Gesamtjahres dürften aber noch etwas sinken./rob/ag/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 02:50 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 02:50 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Outperform
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
4,15 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
4,13 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
3,50 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu easyJet plc
|
09:29
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
19.05.26
|FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein easyJet-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
18.05.26
|Gewinne in London: FTSE 100 freundlich (finanzen.at)
|
18.05.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
15.05.26
|It could be time to bet on airlines — including unloved easyJet (Financial Times)
|
13.05.26