NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 415 Pence auf "Outperform" belassen. Das erste Geschäftshalbjahr liege im Rahmen der jüngsten Erwartungen, schrieb Ruairi Cullinane am Donnerstag nach dem Bericht. Die Markterwartungen an den Vorsteuergewinn des Gesamtjahres dürften aber noch etwas sinken./rob/ag/stw



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 02:50 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 02:50 / EDT



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