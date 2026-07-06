SFC Energy Aktie
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WKN DE: 756857 / ISIN: DE0007568578
SFC Energy Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für SFC Energy von 28 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der vereinbarten Übernahme wichtiger Aktivitäten der Siqens GmbH schließe der Brennstoffzellenspezialist eine Lücke im Produktportfolio, die ansonsten eine interne Entwicklung mit Bilanzrisiken erfordert hätte, schrieb Malte Schaumann in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Weitere positive Nachrichten erwartet er von den Quartalszahlen Mitte August. Die Konsensschätzungen für 2027/27 erschienen zu niedrig und dürften in den kommenden Monaten angehoben werden./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SFC Energy AG Buy
|
Unternehmen:
SFC Energy AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
29,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19,90 €
|
Abst. Kursziel*:
45,73%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
19,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,15%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
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