E.ON Aktie
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WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
EON SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon nach einer Telefonkonferenz mit dem Finanzvorstand des Versorgers mit einem Kursziel von 19,50 Euro auf "Neutral" belassen. Wenig überraschend, seien die Themen der jüngste Zukauf von Ovo sowie regulatorische Rahmenbedingungen und Investitionen in Deutschland gewesen, schrieb Wanda Serwinowska am Montagnachmittag. In den Papieren dürften bereits teilweise eine mögliche Erlaubnis für höhere Erträge in der nächsten Regulierungsphase und weitere Investitionen eingepreist sein, begründete sie das neutrale Votum./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 16:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Neutral
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Unternehmen:
E.ON SE
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
19,50 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
18,43 €
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Abst. Kursziel*:
5,78%
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
18,44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,78%
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Analyst Name::
Wanda Serwinowska
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KGV*:
-
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